Danilo Pereira mostrou-se muito agradecido ao FC Porto pela confiança em si depositada, no dia em que renovou pelos dragões até 2022 . O internacional português foi mesmo ao ponto de considerar este um dos momentos "mais importantes da carreira"."Orgulho muito grande pela renovação de contrato, mas orgulho ainda maior pela confiança que o FC Porto continua a demonstrar em mim. Esse é um título que ninguém me tira e um dos mais importantes da minha carreira", vincou Danilo no Instagram.

Autor: João Socorro Viegas