"Em ano e meio, o médio internacional português e campeão europeu já soma 71 jogos oficiais e oito golos. O último foi apontado no sábado, na vitória por 4-2 frente ao Rio Ave", remata o FC Porto. O médio defensivo, de 25 anos, chegou ao FC Porto no início da época 2015/16, proveniente do Marítimo, contando um golo nas suas 17 internacionalizações pela seleção principal.Vice-campeão do mundo de sub-20 em 2011, Danilo passou por clubes como Roda, Parma, Aris, Benfica, Estoril-Praia e Arsenal 72, estes três últimos durante a formação."Em ano e meio, o médio internacional português e campeão europeu já soma 71 jogos oficiais e oito golos. O último foi apontado no sábado, na vitória por 4-2 frente ao Rio Ave", remata o FC Porto.

O futebolista internacional português Danilo renovou contrato com o FC Porto até junho de 2022, anunciou esta quinta-feira o clube 'azul e branco' no seu sítio oficial na Internet."Danilo renovou o seu contrato até ao final da época 2021/22, acrescentando assim mais três anos ao vínculo que vigorava até junho de 2019. A cláusula de rescisão é agora de 60 milhões de euros. O acordo entrou em vigor a 1 de janeiro de 2017", lê-se no comunicado do FC Porto.

Autor: Lusa