Os regressos de Danilo Pereira, Rui Pedro e Jesús Corona ao relvado foi o principal destaque do treino que o FC Porto está a realizar esta manhã no Olival. Os três futebolistas tinham falhado a sessão da véspera por problemas físicos e estiveram à vista nos primeiros 15 minutos do treino desta quarta-feira, que os jornalistas puderam ver. A informação sobre o estado clínico do trio será divulgada esta tarde, depois de mais uma sessão à porta fechada.

Quem continua de fora são Maxi Pereira e Rúben Neves, ambos a recuperar de lesões.





O dia é especial para Nuno Espírito Santo, que cumpre hoje 43 anos de vida. À vista dos jornalistas, não houve qualquer manifestação da equipa para assinalar a data. O técnico estará amanhã, quinta-feira, diante dos jornalistas para fazer a antevisão ao encontro com o Estoril.

Autor: André Monteiro