A expulsão de Danilo Pereira com duplo cartão amarelo aos 79 minutos foi um momento que teve tanto de inusitado como de polémico. Depois da bola chegar às mãos do guardião do Moreirense, Luís Godinho recuou no terreno e chocou com o médio do FC Porto que estava parado. O juiz de Évora pensou ter sido empurrado por Danilo num episódio que este último considerou como "vergonhoso" através da conta pessoal de Instagram."Vi e revi o lance mais de cem vezes e sinceramente não consigo entender o critério deste senhor para tomar tal decisão. Já assisti a muitos episódios caricatos no futebol mas este foi sem dúvida dos mais vergonhosos!", lamentou o internacional português numa publicação onde partilha as imagens do referido lance.

Autor: Flávio Miguel Silva