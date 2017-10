"O grupo está bem, motivado. Vimos de uma série de jogos positivos mas não esquecemos o jogo na Alemanha. Corrigimos os erros e temos de implementar aquilo que treinámos para podermos ganhar o jogo.", começou por afirmar na conferência de antevisão do jogo do Grupo G da Champions.





"A atitude tem de ser muito forte, só assim podemos igualar ou ser superior ao RB Leipzig. teos de estar unidos, compactos como equipa e jogar o que estamos habituados a jogar e assim o resultado será positivo."

Continuar a ler

Quais os pontos fortes do FC Porto?

"Somos equipa que ofensivamente produz muitas ocasiões de golos. Frente ao RB Leipzig se formos agressivos rápidos, intensos e muito agressivos, iremos criar ocasiões e certamente iremos marcar golos."



À procura da 1.ª vitória em casa para a Liga dos Campeões.

"Ainda não vencemos aqui e temos de limpar essa imagem. A jogar perante os nossos adeptos, em casa, temos de dar o exemplo: entrar fortes, unidos e vencer." Quais os pontos fortes do FC Porto?"Somos equipa que ofensivamente produz muitas ocasiões de golos. Frente ao RB Leipzig se formos agressivos rápidos, intensos e muito agressivos, iremos criar ocasiões e certamente iremos marcar golos."À procura da 1.ª vitória em casa para a Liga dos Campeões."Ainda não vencemos aqui e temos de limpar essa imagem. A jogar perante os nossos adeptos, em casa, temos de dar o exemplo: entrar fortes, unidos e vencer."

O que vai ser preciso mudar?"O RB Leipzig concentra muitos jogadores na zona média do campo, temos de encurtar o campo, fazer o campo mais pequeno para não haver espaço entrelinhas. Se tivermos essa atitude podemos reduzir as capacidades ofensivas do adversário."