Continuar a ler

A temporada 2010/11 foi a última que teve o FC Porto como vencedor e, depois disso, uma presença na final só aconteceu na em 2015/16, acabando de forma inglória, com uma derrota no desempate por penáltis frente ao Sp. Braga.



Aliás, foi dessa forma que Sérgio Conceição também perdeu a única final que disputou como treinador. Em 2014/15, na altura à frente da equipa do Sp. Braga, o atual técnico dos dragões caiu igualmente nos penáltis, depois de ter estado a vencer o Sporting por 2-0. Tal como o FC Porto, também Sérgio tem contas a ajustar com a Taça de Portugal, um troféu que já assumiu querer levar para ‘casa’. A temporada 2010/11 foi a última que teve o FC Porto como vencedor e, depois disso, uma presença na final só aconteceu na em 2015/16, acabando de forma inglória, com uma derrota no desempate por penáltis frente ao Sp. Braga.Aliás, foi dessa forma que Sérgio Conceição também perdeu a única final que disputou como treinador. Em 2014/15, na altura à frente da equipa do Sp. Braga, o atual técnico dos dragões caiu igualmente nos penáltis, depois de ter estado a vencer o Sporting por 2-0. Tal como o FC Porto, também Sérgio tem contas a ajustar com a Taça de Portugal, um troféu que já assumiu querer levar para ‘casa’.

É sabido que o principal objetivo que orienta os dragões na presente época é a conquista do título nacional, algo que escapa há quatro épocas, mas também a Taça de Portugal é um troféu que o FC Porto procura há muito e cuja aventura começa amanhã à noite, frente ao Lusitano de Évora. Já lá vão seis anos desde que os portistas saíram pela última vez vitoriosos do Jamor e esse interregno aproxima-se cada vez mais dos piores registos do clube na competição.Para se encontrar uma travessia do deserto de tamanha dimensão é preciso recuar até ao início da década de 80 e que acabou assim que Pinto da Costa chegou à presidência do FC Porto. O líder não venceu no primeiro ano, mas conquistou o troféu logo em 1983/84. Daí até à atual série em branco, os dragões nunca tinham estado mais do que três épocas sem erguer a Taça de Portugal.

Autor: Rui Sousa