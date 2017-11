Continuar a ler

Jonas e Brahimi para resolver? Jonas é decisivo em muitos momentos pelo Benfica. O Brahimi está a crescer e a consolidar-se como o grande jogador do FC Porto, o grande criativo e o que tem maior capacidade de desequilíbrio. O FC Porto também tem outros capazes de decidir, o Aboubakar, o Soares, o Marega… São jogadores com poder ofensivo muito grande.



Sporting à espreita: O Sporting está bem. Consistente, com bons jogadores, conseguiu manter alguns e só perdeu o Adrien. Mesmo os que entraram têm dado resultado. O campeonato está no início, o FC Porto começou melhor que os outros dois, mas o Sporting também está a subir, ganhou um jogo difícil em Paços. Dois pontos num campeonato tão nivelado não é nada. Quem está atrás está sempre à espera que os outros percam pontos e é normal que o Sporting esteja à espera do clássico para ver o que pode acontecer.



À margem do World Scouting Congress, que decorre no Porto, Deco antecipou esta segunda-feoira o clássico que vai pôr frente a frente FC Porto e Benfica, na sexta-feira. O antigo jogador dos dragões, agora empresário, preferiu não atribuir favoritismos e aplaudiu o trabalho levado a cabo por Sérgio Conceição.O FC Porto começou muito bem o campeonato, tem estado bem, mesmo agora que perdeu alguns jogadores devido a lesão. Estão a voltar quase todos, o Soares já jogou no último jogo e o Marega também entrou. Com isso o FC Porto acaba por estar mais forte outra vez. O Benfica vem de um bom resultado, é um clube quatro vezes campeão e que manteve a maioria da época passada. Não vejo favoritos, apesar do FC Porto ter começado melhor a época. Um clássico é sempre um clássico e é difícil apontar favoritos.O FC Porto está mais forte esta época, se continuar a manter este nível as possibilidades de conquistar o título aumentam. Mas um clássico, apesar do FC Porto estar num momento um pouco melhor, é difícil apontar um favorito.

Autor: José Miguel Machado