Com o cartão amarelo que viu frente ao V. Guimarães, anteontem à noite, Maxi Pereira ficou a apenas mais um de ter de cumprir um jogo de suspensão. O outro jogador do plantel que se encontra nessa situação é o central Felipe, motivo pelo qual a defesa ficou em alerta amarelo.

Nesta fase decisiva da época, em que a liderança do campeonato está à distância de um ponto e a Liga dos Campeões vai reentrar no calendário do FC Porto, Nuno Espírito Santo terá de gerir esta situação com todo o cuidado que ela exige, sob pena de perder de uma assentada dois elementos nucleares do seu quarteto defensivo preferido. Tondela, Boavista, Nacional, Arouca e V. Setúbal são os próximos adversários na Liga NOS, e logo depois vem o clássico com o Benfica...

