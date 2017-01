Depois do médio brasileiro Evandro, o senhor que se segue na lista de reforços do Hull City pode ser André André. De acordo com o 'The Sun', segundo informações citadas pelo portal 'HITC', o médio dos dragões é um dos alvos de Marco Silva para reforçar os tigers, equipa que desde o início deste ano é comandada pelo técnico português.Segundo o mesmo jornal, os dragões estarão a pedir 5,6 milhões de euros pelo internacional português, um valor que é visto pela imprensa inglesa como acessível para o mercado da Premier League. Para lá do Hull City, também o Sunderland estará de olho no ex-V. Guimarães, que na presente temporada soma apenas 16 partidas disputadas, sendo que desses encontros apenas onze foram na condição de titular.

Autor: Fábio Lima