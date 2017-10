Laurent Depoitre voltou a assumir que a passagem pelo FC Porto esteve longe de ser aquilo que esperava, dado que o futebol português não se enquadra nas suas características. "O estilo de jogo em Portugal é diferente de Inglaterra e acho que não me encaixei nele. O FC Porto é um grande clube em Portugal e os pequenos jogam de uma forma muito defensiva, não há muito espaço para os avançados e isso não ajuda o meu futebol", explicou o ponta-de-lança, de 28 anos, que representa atualmente o Huddersfield, em entrevista ao portal SFR.

O belga revelou ainda que pensou deixar o FC Porto no mercado de inverno e só não o fez porque já tinha representado dois clubes. No final da época não hesitou em sair do Dragão: "Como já tinha jogado pelo Gent e pelo FC Porto, não podia jogar por um terceiro clube. Quando tive possibilidade de sair, fi-lo para não passar uma segunda época igual."