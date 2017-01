Se Laurent Depoitre já pouco jogava tendo ‘apenas’ André Silva, Diogo Jota e o recrutado Rui Pedro como concorrentes, agora com a chegada de Soares as suas perspetivas de somar minutos de jogo ficaram ainda mais reduzidas. Pelo menos no FC Porto.

Ainda que não possa transferir-se para qualquer clube que milite num campeonato bianual, como são os casos dos europeus, por já ter jogado, esta época, no FC Porto e no Gent, o ponta-de-lança poderia sempre prosseguir carreira num emblema de uma liga como por exemplo a brasileira, mas isso não parece estar nos planos.

