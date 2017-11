Continuar a ler

Ainda assim, Depoitre reconhece que a possibilidade de estar na fase final do Mundial'2018 não deixa de ser remota. "O Mundial? Ainda não refleti sobre isso. Quero aproveitar e mostrar-me primeiro. O treinador conhece a Premier League e é uma vantagem evoluir lá. O seu trabalho é irrepreensível. Os 'diabos' ganharam maturidade e espero que isso dê qualquer coisa no Mundial", concluiu.



Depois de uma temporada no FC Porto em que marcou dois golos em 13 jogos (cinco deles como titular), Depoitre já conta o mesmo número de remates certeiros ao serviço do Huddersfield, em nove encontros (sete deles a titular). Curiosamente, já leva muitos mais minutos agora (707) do que na época anterior pelos dragões (579). Ainda assim, Depoitre reconhece que a possibilidade de estar na fase final do Mundial'2018 não deixa de ser remota. "O Mundial? Ainda não refleti sobre isso. Quero aproveitar e mostrar-me primeiro. O treinador conhece a Premier League e é uma vantagem evoluir lá. O seu trabalho é irrepreensível. Os 'diabos' ganharam maturidade e espero que isso dê qualquer coisa no Mundial", concluiu.Depois de uma temporada no FC Porto em que marcou dois golos em 13 jogos (cinco deles como titular), Depoitre já conta o mesmo número de remates certeiros ao serviço do Huddersfield, em nove encontros (sete deles a titular). Curiosamente, já leva muitos mais minutos agora (707) do que na época anterior pelos dragões (579).

Ausente da seleção belga desde novembro de 2015, o ex-portista Laurent Depoitre é uma das novidades nos eleitos de Roberto Martínez para os encontros particulares com o México e o Japão. Um regresso motivado pelos bons desempenhos ao serviço do Huddersfield, clube inglês para o qual se transferiu no verão, depois de uma temporada para esquecer no FC Porto."No ano passado, no FC Porto, não podia esperar nada dos 'diabos' [alcunha da seleção belga]. A minha prioridade é ter tempo de jogo no clube. Aí sim, podemos pensar na equipa nacional. Depois de um ano em branco, voltei ao meu melhor nível. As minhas prestações no Huddersfield têm sido boas, mas a verdade é que lugares no ataque da Bélgica são caros", adiantou o poderoso avançado de 28 anos em declarações à emprensa belga.