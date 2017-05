"A época foi horrível para mim, nunca tinha jogado tão pouco", desabafou Depoitre, ontem, antes de partir para férias. Foram apenas 13 jogos e 2 golos do reforço que acabou por ser riscado das opções do treinador. "Nos últimos tempos não conversava muito com Nuno, ele achava que não me devia explicações", reclamou o avançado belga, de 28 anos, assumindo que vai fazer uma reflexão e pensar sobre o futuro.

"Vou descansar mentalmente, que é muito importante, e depois fazer uma reflexão do que se passou. Depois falarei com o FC Porto e o meu empresário e encontraremos uma solução. Neste momento não posso dizer se fico ou vou embora, temos de ver a melhor solução para todos. Não quero é viver outra temporada como esta. Foi muito duro para mim", acrescentou Depoitre.

Em termos coletivos, o belga assumiu também uma época negativa e lamentou alguns pontos perdidos "de forma absurda" na fase decisiva da época, como a triste imagem da última jornada no jogo com o Moreirense.

Autor: Nuno Barbosa