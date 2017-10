O dérbi da Invicta surge no caminho de Sérgio Conceição rumo ao que pode ser o melhor arranque do milénio a jogar fora em partidas do campeonato. É verdade que, ao contrário do que sucede em casa, este FC Porto revela muito menos exuberância na condição de visitante, todavia tem revelado uma eficácia que lhe permitiu somar 10 pontos em quatro deslocações, empatando apenas em Alvalade e superando Tondela, Sp. Braga e Rio Ave sempre pela margem mínima.

Para atingir uma marca histórica, os azuis e brancos na versão 2017/18 estão obrigados a ganhar no Bessa, ganhando um embalo que lhes permita superar igualmente as partidas nas Aves e no Bonfim. É que Jesualdo Ferreira, em 2007/08, conseguiu somar 16 pontos nos primeiros seis encontros ‘on tour’, mas acabou derrotado à 7ª saída, na Choupana, dissabor que experimentou novamente na deslocação seguinte, em Alvalade.

Continuar a ler

De qualquer forma, mesmo no capítulo em que o FC Porto não tem enchido o olho aos adeptos, o aproveitamento em termos pontuais está ao melhor nível do que sucedeu a partir de 2000. Neste período que se aproxima das duas décadas, nunca os portistas conseguiram o pleno de triunfos fora de casa nas primeiras cinco jornadas. O único desperdício pontual dos rapazes de Conceição, de resto, aconteceu num clássico, e logo no palco interno onde os dragões estão há mais tempo sem festejar. Em contraste com as goleadas no Dragão, este FC Porto precisa de 14,25 remates para marcar um golo fora, mostrando apenas 7% de eficácia. Claramente um dado que Sérgio pretende melhorar.

Autor: Vítor Pinto