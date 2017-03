Vítor Pereira foi o último treinador do FC Porto a estar na liderança do campeonato nacional durante uma 2.ª volta. No final da temporada 2012/13, e depois do ‘milagre’ de Kelvin na receção ao Benfica, os dragões concretizaram a conquista da Liga NOS em Paços de Ferreira. Ora, desde essa 30.ª jornada que a equipa não mais terminou uma ronda de 2.ª volta no 1.º lugar. Em caso de vitória esta tarde, o FC Porto será líder depois de terminar o seu compromisso, mas terá sempre de esperar pelo resultado do Benfica para fazer o ponto de situação sobre esta ‘malapata’.