O derradeiro encontro caseiro do FC Porto, disputado no domingo, diante do P. Ferreira, vai valer um total de 4438 euros em multas aos dragões, todas relativas ao comportamento dos adeptos. A mais pesada, no valor de 2525 euros, refere-se à utilização de elementos pirotécnicos, nomeadamente tochas e petardos.Para lá desta coima, os dragões são ainda obrigados a pagar 1148 euros pela entrada e permanência de elementos pirotécnicos no recinto desportivo e 765 euros pelo cântico "Ó SLB filhos da p***".

Autor: Fábio Lima