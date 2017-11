Ontem foi um dia de grandes recordações para Iker Casillas, uma vez que se passaram 20 anos desde a primeira chamada do espanhol à equipa principal do Real Madrid. Foi para um jogo da Champions, frente ao Rosenborg, na Noruega."Recordo esse dia como se fosse ontem, mas a realidade é que já se passaram 20 anos. Estávamos na aula de desenho, era uma turma descontraída e agradável. Fazíamos o que a Mercedes (a minha professora) nos pedia e falava com o Julito (meu companheiro) do Real Madrid... Bateram à porta, entraram e chamaram: IKER!!", recordou o guardião, nas redes sociais, acrescentando: "Foram dias de sonho!! Sentia-me o miúdo mais feliz do Mundo!!"