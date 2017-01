Cedido ao Espanyol até ao final da época, Diego Reyes está entusiasmado com a sua experiência sob o comando de Quique Flores, ao ponto de ter assumido que gostaria de continuar no clube de Barcelona."Não depende de mim, já que estou emprestado, mas ficaria contente se continuasse cá. Estou a trabalhar para evoluir na Europa e esta época é muito importante para encontrar estabilidade", referiu o mexicano, de 24 anos, que soma 14 jogos e 1 golo pelo Espanyol. O central tem contrato com o FC Porto até ao final da próxima época e já na temporada passada tinha estado emprestado à Real Sociedad, também de Espanha.