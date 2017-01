Dos jogadores que Nuno Espírito Santo colocou de parte para a segunda metade da época, apenas Sérgio Oliveira ainda não tem a sua situação resolvida, tendo deixado a decisão para o fecho do mercado. Até ao final do dia, o médio, de 24 anos, tem de encontrar clube para jogar e a solução até poderá chegar da Croácia, onde, de acordo com o jornal ‘Sportske Novosti’, o Dínamo Zagreb está interessado em contratá-lo.

Segundo Record apurou junto de fonte próxima ao processo, Sérgio Oliveira é efetivamente desejado na capital croata, no entanto as hipóteses mais sólidas são oriundas de Espanha e Itália, isto depois de ter caído por terra uma proposta da Grécia e outra de Inglaterra, esta do Southampton, que oferecia 4,5 milhões de euros ao FC Porto pela transferência a título definitivo.

Essa era, aliás, a resolução que mais agradava à SAD, uma vez que ficava livre de encargos relativos ao contrato do médio, mas Sérgio Oliveira recusou assinar pelo clube inglês, ficando a aguardar por uma proposta mais aliciante sob o ponto de vista desportivo. Caso não seja encontrada uma solução para este dossiê até ao final do dia, Sérgio Oliveira terá de continuar a trabalhar junto da equipa B do FC Porto.

Autores: Rui Sousa e André Monteiro