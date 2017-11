Continuar a ler

Diogo Costa tem visto com agrado o facto de ver coincidir os treinos dos Sub-21 com a principal equipa das quinas na Cidade do Futebol. "Claro que todos têm o sonho de chegar à Seleção Nacional", lá vai dizendo, sublinhando que o foco é agora "fazer primeiro o caminho na qualificação", rumo ao Campeonato da Europa de 2019.



Tendo isso em conta, o habitual titular da equipa B portista assume que o duplo embate, de terça e sexta-feira, será um teste às capacidades dos futebolistas às ordens de Rui Jorge.



"O último jogo que fizemos não foi bom. Estamos a treinar, a corrigir e a melhorar as coisas. A Roménia vai jogar para ganhar, mas nós vamos dar ainda mais, que é o que queremos", afirmou, acrescentando que prefere pensar jogo a jogo, embora antecipe já o embate com a Suíça, que considera "uma equipa muito forte". Diogo Costa tem visto com agrado o facto de ver coincidir os treinos dos Sub-21 com a principal equipa das quinas na Cidade do Futebol. "Claro que todos têm o sonho de chegar à Seleção Nacional", lá vai dizendo, sublinhando que o foco é agora "fazer primeiro o caminho na qualificação", rumo ao Campeonato da Europa de 2019.Tendo isso em conta, o habitual titular da equipa B portista assume que o duplo embate, de terça e sexta-feira, será um teste às capacidades dos futebolistas às ordens de Rui Jorge."O último jogo que fizemos não foi bom. Estamos a treinar, a corrigir e a melhorar as coisas. A Roménia vai jogar para ganhar, mas nós vamos dar ainda mais, que é o que queremos", afirmou, acrescentando que prefere pensar jogo a jogo, embora antecipe já o embate com a Suíça, que considera "uma equipa muito forte".

Diogo Costa ainda não conta qualquer internacionalização pelos sub-21, mas o passado é vasto nas seleções jovens de Portugal. Os elogios sucedem-se e não é de estranhar que esteja já neste patamar com apenas 18 anos. Contudo, o jovem guardião garante que é "apenas mais um para ajudar" e assume que o companheiro Joel Pereira parte em vanatagem na luta pela baliza nacional."Um guarda-redes, tendo mais tempo de jogo, vai sentir-se melhor, menos nervoso e mais confiante. É claro que o Joel [Pereira] está mais confiante, porque tem mais minutos de jogo, mas este é o nosso caminho e vamos dar sempre o nosso melhor", assegurou, pouco antes de ser convidado a analisar o leque de guarda-redes da primeira equipa do FC Porto, com quem já partilhou o balneário. Os elogios foram para o atual titular: "O [José] Sá tem grandes referências cá, é um guarda-redes que admiro bastante."

Autor: Flávio Miguel Silva