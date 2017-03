Continuar a ler

Assim, depois do Real Madrid já ter contactado pessoas ligadas ao internacional português Sub-17, o Barcelona foi mais além oferecendo 10 milhões de euros para assegurar a contratação, o que fica aquém do pretendido pelos portistas, que inscreveram uma cláusula de rescisão de 20 milhões no acordo que têm com Dalot.



A favor do Real Madrid, avança ainda o 'As', está o facto de Ronaldo ser o ídolo de Dalot, como o próprio jovem deu conta num post que colocou no Twitter, a 8 de junho de 2016, com uma selfie ao lado do extremo dos merengues, acompanhada pela mensagem: "Oportunidade de conhecer o melhor de todos os tempos e o meu ídolo. Mais um sonho realizado".



Por fim, a notícia destaca que o FC Porto pode ser obrigado a vender o futebolista de forma a aproveitar a verba para abater no passivo.