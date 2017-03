Na eventualidade de Corona não se apresentar a 100 por cento até ao jogo com o Nacional e caso Nuno Espírito Santo volte a apostar, conforme se prevê, no 4x4x2, o treinador poderia lançar Diogo Jota na vaga que ficaria em aberto, no lado direito. Pelo menos foi o extremo/avançado que saltou do banco, no Bessa, quando se percebeu que Corona não tinha condições para continuar.