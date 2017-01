Depois de Depoitre e Adrián, também Diogo Jota avançou ao lado de André Silva e, logo aí, pareceu ter sido encontrado o parceiro ideal para o goleador. Nesse desafio com o Nacional, o jogador emprestado pelo Atl. Madrid assinou um hat trick e foi-se segurando no lugar. No entanto, depois disso, só voltou a marcar ao Benfica e ao Leicester. O efeito Jota esfumou-se e, a dada altura, Nuno Espírito Santo voltou a optar por jogar em 4x3x3 com dois extremos de raiz e, muitas vezes, com Diogo Jota a jogar aberto à esquerda e, consequentemente, mais longe de André Silva. Dentro deste contexto, Soares encontra o caminho que pode levá-lo ao onze do FC Porto, uma vez que as suas características correspondem às necessidades coletivas.