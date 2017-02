Mesmo tendo perdido a titularidade após a chegada de Soares, Diogo Jota não baixou os braços e tem-se mantido à espreita de uma nova oportunidade nas opções iniciais de Nuno Espírito Santo. O avançado, de 20 anos, é o terceiro melhor marcador do FC Porto, no campeonato, com seis remates certeiros, logo atrás de André Silva e Soares, e esse registo permite-lhe ser, nesta altura, a principal alternativa de ataque a sair do banco de suplentes.Foi nessa condição que o jogador emprestado pelo Atlético Madrid marcou recentemente ao V. Guimarães e Tondela, quebrando um deserto de golos que durava desde novembro, quando deixou a sua assinatura frente ao Benfica. Antes disso, Jota já se tinha destacado pelos três tentos que apontou no terreno do Nacional, proeza que lhe garantiu a titularidade no campeonato até à chegada do reforço Soares.Contando com três avançados que, em conjunto, somam 30 golos na Liga (André Silva com 13, Soares com 11 e Jota com 6), o técnico dos dragões ‘dispensou’ Rui Pedro para a equipa B e até para os sub-19, tendo permitido a sua presença no jogo da Youth League, na última terça-feira, no Olival. Quanto a Depoitre, desapareceu de cena e já não é convocado há quase dois meses.