Diogo Leite vai ser jogador do FC Porto até 2021. O jovem central azul e branco, de apenas 18 anos, assinou esta quinta-feira a renovação com o emblema da Invicta que representa há 10 temporadas.O defesa português conta com 13 jogos pelos juniores do FC Porto em 2016/17 tendo apontado um golo pelos dragões na presente edição da UEFA Youth League.

Autor: Flávio Miguel Silva