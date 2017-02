Maxi Pereira, primeiro jogador na história do futebol expulso por acumulação de penáltis pic.twitter.com/PnKQKgafjs — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 26 de fevereiro de 2017

Através das redes sociais, o diretor de comunicação portista Francisco J. Marques foi irónico na abordagem à expulsão de Maxi Pereira no encontro desta noite diante do Boavista , ao dar conta de que o uruguaio foi o "primeiro jogador na história do futebol expulso por acumulação de penáltis".Recorde-se que o primeiro cartão amarelo exibido ao lateral uruguaio esta noite foi precisamente num lance em que este ficou a pedir penálti. O árbitro, com opinião contrária, assinalou simulação do jogador e admoestou o sul-americano.

Autor: Fábio Lima