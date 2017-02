Esta época já ficaram por assinalar muitos penáltis a favor do FC Porto. A novidade é ser penálti e dizerem que não é. Estão com muito medo pic.twitter.com/bJZn72fb7v — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 18 de fevereiro de 2017

Através da rede social Twitter, numa conta que teve este sábado a sua primeira publicação, Francisco J. Marques, Diretor de Comunicação e Informação do FC Porto , reforçou a justiça do penálti assinalado a favor dos dragões na noite de sexta-feira, ante o Tondela , reforçando a ideia que havia passado na newsletter 'Dragões Diário' . No mesmo tweet, o responsável pela comunicação portista mostra ainda o vídeo do lance captado desde a bancada.Recorde a análise de Marco Ferreira aos lances polémicos do jogo

Autor: Fábio Lima