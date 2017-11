Continuar a ler

No final da época passada, Tiago Antunes acabou mesmo por ser despromovido de categoria - motivo pelo qual o Ministério Público terá aberto uma investigação.



Contactado pelo CM, Luís Gonçalves afirmou não ia"reagir à notícia".



Recorde-se que já ontem o Benfica havia aludido à investigação do Ministério Público na denúncia de ameaças por parte de Luís Gonçalves às equipas de arbitragem tanto no túnel do Bessa como no jogo com o Leixões, denúncias essas queRecord. No final da época passada, Tiago Antunes acabou mesmo por ser despromovido de categoria - motivo pelo qual o Ministério Público terá aberto uma investigação.Contactado pelo CM, Luís Gonçalves afirmou não ia"reagir à notícia".Recorde-se que já ontem o Benficanadenúncia de ameaças por parte de Luís Gonçalves às equipas de arbitragem tanto no túnel do Bessa como no jogo com o Leixões, denúncias essas que ainda não resultaram em reclamação formal na FPF, segundo apurou

O 'Correio da Manhã' avança esta terça-feira que o diretor-geral do FC Porto, Luís Gonçalves, está a ser investigado pelo Ministério Público (MP). O diário da Cofina assegura que o MP já terá mesmo pedido diversos documentos à Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que considera "imprescindíveis", tais como as nomeações da jornada do Sp. Braga-FC Porto da época passada, o relatório do árbitro Hugo Miguel e o mapa de castigos dessa ronda.O encontro no Minho acabou empatado e os responsáveis azuis e brancos insurgiram-se contra a arbitragem do juiz lisboeta e do quarto-árbitro, Tiago Antunes. No fim desse jogo, Luís Gonçalves foi expulso por ter ameaçado Tiago Antunes. "Nós sabíamos o que vinhas tu para aqui fazer, nós vamos conversar mais tarde, a tua carreira vai ser curta", terá atirado o diretor-geral portista que acabou suspenso pelo Conselho de Disciplina da FPF por 30 dias, com base no relatório de Hugo Miguel.