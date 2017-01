Continuar a ler

O treinador da equipa portista aproveitou ainda a ocasião para desejar felicidades a Brahimi, que se encontra a participar na Taça das Nações Africanas."Desejo-lhe o melhor no CAN, que tudo lhe corra bem e regresse saudável", disse ainda.Ainda assim, com a equipa desfalcada, Nuno Espírito Santo escusou-se a falar em possíveis entradas no plantel no mercado de inverno."Não vou mudar a minha opinião, tenho confiança máxima nos jogadores que temos. Vai haver muita especulação, ainda estamos no dia 06. Muito se irá falar, mas só falo dos jogadores do FC Porto", finalizou.