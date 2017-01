O FC Porto perdeu terreno para o líder Benfica, realidade que não foi bem aceite pelos adeptos portistas. É certo que a equipa foi apoiada durante todo o jogo, tanto que no final os jogadores dirigiram-se aos apoiantes em jeito de agradecimento. Todavia, aí os adeptos protestaram com os pupilos de Nuno Espírito Santo e estes rumaram ao balneário.

Após o final da partida, o líder dos Super Dragões, Fernando Madureira, utilizou o Instagram para enviar um recado para o Dragão, enquanto promovia o jogo de hoje do Canelas 2010, com a legenda: "Amanhã às 15h. Quem quiser ver uma equipa jogar com raça, entrega e empenho!"

