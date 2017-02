O facto de o jogo frente ao Sporting se disputar no Estádio do Dragão é mais um motivo para a equipa de Nuno Espírito Santo encarar o clássico com otimismo, uma vez que a carreira caseira tem sido quase perfeita. O FC Porto tem o melhor registo do campeonato, dentro de portas, somando nove vitórias e apenas um empate, o tal frente ao Benfica, cedido nos derradeiros instantes do jogo. Ao todo, são 28 os pontos acumulados em casa, em 30 possíveis, num claro indicador de intenso domínio.Nuno Espírito Santo não se tem cansado de destacar a importância do Dragão como grande fortaleza do FC Porto e a verdade é que os resultados no campeonato têm-lhe dado razão, superando de longe o registo da época passada, em que a equipa quebrou precisamente perante os seus sócios.