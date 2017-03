Não obstante a intenção da SAD em reduzir custos com pessoal, tal como foi anunciado pelo administrador Fernando Gomes em outubro do ano passado, este tipo de encargos voltou a aumentar em relação ao período homólogo.

Nos primeiros seis meses da época os dragões gastaram 38,9 milhões de euros, mais 2,1 milhões de euros do que no 1º semestre de 2015/16. Tendo previsto custos com pessoal de 69 milhões de euros para esta época, a sociedade tem algo como 30 milhões de euros para ‘gerir’ até 30 de junho.

