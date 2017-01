Lançado em campo este domingo diante do Moreirense , aos 69', o brasileiro Kelvin foi alvo da mais forte ovação da tarde por parte dos mais de 30 mil adeptos que estavam nas bancadas do Estádio do Dragão.Recorde-se que o brasileiro, de 23 anos, foi o herói do último título dos dragões, em 2013/14, tendo posteriormente passado dois anos a atuar emprestado, primeiro no Palmeiras e depois no São Paulo, tendo feito este domingo a primeira aparição num jogo oficial desde que regressou à Invicta.

Autor: Fábio Lima