Ao empatar com o V. Setúbal, menos de 24 horas depois de o Benfica ser incapaz de vencer em Paços de Ferreira, o FC Porto deitou fora uma grande oportunidade para assumir a liderança da Liga, a duas semanas da deslocação ao reduto do rival benfiquista. Desde o dia 2 de janeiro de 2016, quando perderam em Alvalade, com o Sporting (2-0, com 2 golos de Slimani), que os dragões nunca mais chegaram à liderança do campeonato. Passaram-se 14 meses e meio (agora transformados, pelo menos, em 15 meses, porque o duelo da Luz só será disputado a 1 de abril), num total de 45 jornadas, desde o dia em que os azuis e brancos perderam o primeiro lugar da Liga. Nesse embate de janeiro do ano passado, o FC Porto foi ultrapassado pelo Sporting e o golpe foi tão duro para a família azul e branca que, seis dias depois do desaire, o espanhol Julen Lopetegui foi substituído por José Peseiro no comando técnico.Na presente época, na qual chegou a ter larga desvantagem em relação ao Benfica, o FC Porto dispunha ontem, em casa, frente ao V. Setúbal, da situação mais clara e aparentemente mais favorável para voltar ao topo da tabela, fazendo-o precisamente na jornada que precedia a visita ao reduto da águia. A pressão de chegar ao clássico em situação de privilégio gerou ansiedade difícil de ultrapassar, tendo a equipa desperdiçado a situação mais clara para voltar à liderança. Ontem, de resto, aconteceu o mesmo que frente ao Benfica, a 6 de novembro: a equipa fez 1-0 e deixou-se empatar.

Autor: Rui Dias