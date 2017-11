Continuar a ler

O avançado André Pereira, do conjunto secundário, juntou-se novamente aos trabalhos da equipa principal, na preparação do clássico com a formação encarnada.



O plantel principal dos dragões volta a treinar pelas 16:00 de terça-feira, novamente no Olival, em Vila Nova de Gaia, com uma sessão que terá os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.



O FC Porto prosseguiu esta segunda-feira a preparação do clássico com o Benfica, para a 13.ª jornada da Liga NOS, com uma sessão que contou com todo o plantel e novamente com André Pereira, da equipa B.De acordo com a nota publicada no site dos dragões, sem ocorrências a registar no boletim clínico, o treinador Sérgio Conceição voltou a ter todo o grupo à disposição, à exceção de Diogo Dalot, titular no jogo de domingo entre o FC Porto B e a Académica, que folgou.

Autor: Lusa