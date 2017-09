O sismo no México fez centenas de vítimas e o FC Porto não passará ao lado das ações de solidariedade. Recorde-se que foi lá que os dragões fizeram parte da pré-temporada e que, no plantel, contam com Diego Reyes, Miguel Layún, Héctor Herrera e Jesús Corona, todos eles naturais daquele país.Ao que conseguimos apurar, no jogo de hoje, frente ao Portimonense, os jogadores portistas vão passar uma mensagem de apoio a todo o povo mexicano. Ontem, Sérgio Conceição já deu pistas sobre esse movimento solidário: "Ontem (anteontem), antes do treino, falei com o grupo e acho que, de uma maneira ou de outra, vamos enviar um sinal a todas as famílias das vítimas e, no fundo, ao país que teve a infelicidade de sofrer esta catástrofe. Estamos todos solidários com o México e com todas as pessoas que estão em dificuldades. Afeta toda a gente, eu incluído."

Autor: Nuno Barbosa