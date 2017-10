Continuar a ler

Com o desaire, os azuis e brancos são terceiros do grupo G, com três pontos, a seis do líder Besiktas de Quaresma e Pepe e a um do rival alemão, enquanto o Mónaco de Leonardo Jardim é último com apenas um.Os dragões voltam ao trabalho quinta-feira (11:00), novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.O FC Porto lidera a Liga com 22 pontos, mais dois do que o Sporting, enquanto o Paços de Ferreira é 10.º com nove.