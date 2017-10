Continuar a ler

Quem passar já sabe que vai entrar no Grupo C, onde já estão os finlandeses do Kataja, os montenegrinos do Mornar Bar e os austríacos do Kapfenberg Bulls. À espera dos dragões está... o Benfica. As águias foram eliminadas da Champions e foram parar diretamente à fase de grupos desta competição, mais precisamente ao Grupo B. O técnico espanhol espera que o Dragão Caixa se torne uma fortaleza e seja um dos esteios da equipa no jogo de hoje. "O fator casa pode ajudar-nos a estar focados. Sentir a presença dos adeptos é importante, sobretudo porque vai ser um jogo em que os aspetos táticos se sustentam nos aspetos emocionais", advertiu Moncho López.

Esquecido o desaire da primeira jornada do Campeonato Nacional frente ao Illiabum, os dragões concentram-se hoje no importante e decisivo compromisso europeu. Depois de ter vencido o Bnei Herzlyia (68-65), em Israel, na primeira mão da 2ª ronda de qualificação, o FC Porto tem um pé na fase de grupos da FIBA Europe Cup... mas falta o outro. Os azuis e brancos recebem hoje a formação israelita (às 20h30), na segunda mão, e querem sentenciar a vantagem de 3 pontos conquistada no Médio Oriente."Acredito que neste jogo vai aparecer a nossa versão mais trabalhadora, mais comprometida com os objetivos, e não a que mostrámos no encontro com o Illiabum. A vitória em Israel dá-nos sobretudo a confiança de que conseguimos competir contra uma equipa superior mas nesse jogo, mesmo vencendo, houve sinais do outro lado que nos revelaram que vamos ter um encontro difícil", observou o treinador dos dragões , Moncho López, lembrando que o espírito de sacrifício será determinante para anular o poderio dos israelitas. "As nossas hipóteses de vitória passarão muito pela mentalidade que o jogador nacional tiver, pela capacidade de trabalhar, de sofrer e de dar um passo em frente em termos de esforço e de concentração", disse.

Autores: D.M.