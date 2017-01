Continuar a ler

O FC Porto lamenta que "a verdade e os princípios" não interessem "para nada" e "exige explicações e medidas da parte da Federação Portuguesa de Futebol", por considerar que não houve neutralidade no 'caso Danilo'.



O FC Porto acusa - ainda no âmbito da expulsão de Danilo - o Benfica de "estender os tentáculos por todo o lado" e lamenta que esteja a ser montada uma "encenação" que "prejudique" o clube portista.Na newsletter 'Dragões Diário', é dito que "a expulsão de Danilo em Moreira de Cónegos podia ter ficado como um infeliz acontecimento e uma decisão precipitada de um árbitro inexperiente, mas infelizmente é muito mais do que isso e é reveladora do monstro que controla o futebol português".