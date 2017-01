Continuar a ler

Nuno Espírito Santo orienta o próximo treino quarta-feira às 16:00 no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, sendo que os primeiros 15 minutos são abertos aos Media. O avançado e médio 'B', respetivamente Rui Pedro e Rui Pires, reforçaram o grupo, sendo que este apenas o fez na parte de tarde.O argelino Brahimi está ao serviço da seleção para a Taça das Nações Africanas, enquanto o defesa Chidozie treinou com o FC Porto B.Nuno Espírito Santo orienta o próximo treino quarta-feira às 16:00 no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, sendo que os primeiros 15 minutos são abertos aos Media.

O FC Porto prosseguiu esta terça-feira a preparação da receção de domingo ao Moreirense (18:00), jogo da 17.ª jornada da Liga NOS, com dois treinos, com Layún e Otávio a continuar a recuperar de lesões.O lateral-esquerdo Layún e o médio ofensivo Otávio permanecem ao cuidado do departamento clínico, fazendo tratamento e trabalho no ginásio: o brasileiro ainda realizou treino condicionado.

Autor: Lusa