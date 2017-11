O FC Porto anunciou no seu site oficial que o jogo frente ao Marítimo, referente à 15.ª jornada da Liga, foi marcado para o dia 18 de dezembro (segunda-feira), às 21 horas, no Estádio do Dragão. Uma alteração que tem a ver com o facto de os portistas defrontarem o V. Guimarães, no dia 14, para a Taça de Portugal.Além dessa alteração, os dragões revelaram mais duas trocas em datas e horários de dois jogos. A deslocação ao Feirense, na 16.ª jornada da Liga, está agendada para o dia 3 de janeiro, às 20.15, enquanto o jogo da Taça CTT, frente ao Paços de Ferreira, no dia 30 de dezembro, foi antecipado das 21.15 para as 20.15.

Autor: Rui Sousa