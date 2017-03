Continuar a ler

"Estás farto de polvo todos os dias?Então não fiques em casa e vem ajudar a nossa equipa a conquistar a oitava vitória consecutiva no campeonato.Neste campeonato já nos tentaram afastar da luta pelo título muitas vezes, mas a nossa equipa tem resistido a tudo, com o apoio dos adeptos. Até ao fim temos cada um de nós de continuar a ajudar a equipa a ganhar.Sábado, frente ao Nacional, vamos fazer do Dragão um vulcão e até ao fim do campeonato não lhes vamos dar descanso, vamos todos juntos enfrentar o Polvo e vamos mostrar que contra tudo e contra todos ainda é mais saboroso.Até sábado, no sítio do costume."