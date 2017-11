Além de criticarem a arbitragem do Sporting-Sp. Braga , os dragões apontam igualmente o dedo esta segunda-feira à Sport TV, sublinhando ser "histórico" que o FC Porto "tem sempre de vencer não só o adversário no campo, mas também mais alguns que, do lado de fora, tentam atrapalhar o seu caminho"."Desta vez foi a Sport TV que não quis que o período de recuperação da equipa tivesse mais umas horas, recusando a proposta para que o jogo se disputasse às 16h00 de ontem. O que terá levado o canal a ter um comportamento tão antiFC Porto não sabemos, até porque já foi há quase dois anos que foi assinado o contrato com a Altice, que apresentou a proposta mais alta. Tempo mais do que suficiente para Joaquim Oliveira digerir o tema. Azar deles, com mais ou menos descanso, Sérgio Conceição e a equipa continuam sem vacilar", pode ler-se na newsletter portista "Dragões Diário" no parágrafo que intitularam "má digestão".