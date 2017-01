Continuar a ler

O corpo de Guilherme Pinto está a ser velado no salão nobre dos Paços do Concelho de Matosinhos, onde permanecerá até segunda-feira. Seguirá depois para a Igreja do Bom Jesus de Matosinhos, onde, pelas 16H00, será celebrada uma missa de corpo presente, presidida pelo Bispo do Porto, D. António Francisco dos Santos.

Sobre o antigo presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, que renunciou ao cargo na última segunda-feira por motivos de saúde, lembrou que "foi sempre um amigo do FC Porto, nomeadamente da sua secção de basquetebol, que teve durante vários anos como casa o Centro de Congressos e Desportos de Matosinhos".Daniel Serrão será velado este domingo, na Igreja da Lapa, no Porto, entre as 16h00 e as 20h00, e o funeral realiza-se esta segunda-feira, pelas 9h45, saindo da mesma Igreja.