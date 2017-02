O FC Porto corre o risco de jogar uma ou duas partidas à porta fechada, caso venha a ser condenado pelo processo disciplinar aberto pelo Conselho de Disciplina.

No mapa de castigos divulgado na terça-feira, pode ler-se que os dragões foram alvo de um processo ao abrigo do artigo 181.2 do Regulamento Disciplinar. Ora esse artigo refere agressões de adeptos a "elemento da equipa de arbitragem, delegado ou observador da Liga, jogador ou dirigente dos clubes participantes no jogo", sendo aplicada uma "sanção de realização de jogos à porta fechada a fixar entre o mínimo de um e o máximo de dois jogos".

Em causa está o arremesso de tochas na direção da baliza de Moreira, guarda-redes do Estoril, mesmo antes do início da segunda parte e que levou a um atraso no reatamento do encontro para que fosse prestada assistência ao guardião. Este caso é em tudo semelhante ao ocorrido na final da Taça CTT, entre Moreirense e Sp. Braga, quando alguns jogadores do Moreirense tiveram de ser assistidos após o rebentamento de petardos durante os festejos do golo de Cauê. Também o clube bracarense foi alvo de um processo disciplinar que pode redundar na realização de um ou dois jogos à porta fechada. Os dois casos serão agora entregues à Comissão de Instrutores, que será responsável pela investigação. As suas conclusões serão depois remetidas ao Conselho de Disciplina, que decidirá se há motivo para castigo.

Autor: Sérgio Krithinas