O FC Porto voltou este domingo, através da sua newsletter diária, a abordar a questão da arbitragem do jogo com o Tondela, encontro que abriu a 22.ª jornada (vitória dos dragões por 4-0) , nomeadamente o lance que envolveu Soares e Osorio . E com 'recado' ao Benfica a barulho."Regressamos ao encontro com o Tondela. Podemos estar na era da pós-verdade, mas nem os factos alternativos que têm sido por aí apresentados resistem a uma imagem do ângulo certo, que por acaso também era o do árbitro. Sim, no vídeo divulgado pelo 'JN' pode ver-se que Osorio puxou Soares no jogo de sexta-feira e sim, a grande penalidade que permitiu a André Silva abrir o marcador foi bem assinalada. Pode ser que estas imagens ajudem a puxar algumas pessoas para a realidade: o FC Porto é líder da Liga e os adversários não vão ter descanso. Não há pedidos de reunião em momentos estratégicos que alterem os factos: há pelo menos um clube que tem ganho pontos à custa de más decisões dos árbitros, mas não é esse certamente o caso do FC Porto ", pode ler-se no 'Dragões Diário' deste domingo.

Autor: Sofia Lobato