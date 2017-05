O FC Porto anunciou esta terça-feira que vai participar num torneio de pré-época no México, confirmando o cenário adiantado por Record . A apresentação da Supercopa Tecate decorreu naquele país e contou com a presença de Rui Barros, técnico adjunto da formação portuguesa.A competição vai ter seis equipas (FC Porto, Juventus, Chivas, Monterrey, Tigres e Cruz Azul), mas os dragões vão fazer apenas dois jogos, sendo que há um troféu em disputa em cada um deles. O primeiro compromisso da equipa da cidade Invicta acontece a 17 de julho, frente ao Cruz Azul, na Cidade do México. Já o segundo encontro joga-se a 19 de julho, em Guadalajara, frente ao Chivas.

Autor: Luís Miroto Simões