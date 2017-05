Continuar a ler

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', o treinador Nuno Espírito Santo teve todo o grupo à disposição e acrescentou-lhe o jovem João Gonçalo, guarda-redes do plantel de sub-17.O FC Porto, que já 'fechou' as contas do campeonato no segundo lugar, presentemente a cinco pontos do já campeão Benfica, despede-se em casa do Moreirense, que ainda está envolvida na luta pela permanência.A equipa de Moreira de Cónegos ocupa o 16.º lugar da tabela classificativa da I Liga, com 30 pontos, mais um do que o Tondela, 17.º classificado e primeiro clube abaixo da linha de permanência. O Nacional, 18.º com 21 pontos, já caiu na 2.ª Liga.Na jornada decisiva, e além do Moreirense-FC Porto, o Tondela recebe o Sporting de Braga, e o Arouca, 15.º com 32 pontos, mais dois do que o Moreirense, mas ainda na luta pela permanência, desloca-se a casa do Estoril Praia.