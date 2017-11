A equipa do FC Porto B foi esta sexta-feira derrotada por 1-0 pelo Arsenal, na segunda jornada do grupo E da Premier League International Cup, em partida disputada em Borehamwood, Londres. O triunfo dos ingleses foi alcançado por Reiss Nelson, aos 51 minutos.Depois se estrear a vencer, a formação de António Folha segue assim com três pontos no grupo E desta competição para equipas de sub-23 organizada pela liga inglesa e que junta alguns dos principais emblemas do futebol europeu.

Autor: Lusa