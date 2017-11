O FC Porto manifestou o seu desagrado pelo que considerou ser "a sobreutilização de Danilo Pereira" por parte de Fernando Santos nos recentes jogos particulares contra Arábia Saudita e Estados Unidos.



O recado surgiu pela voz do diretor de comunicação dos azuis e brancos, Francisco J. Marques, que realçou o ciclo complicado que os portistas têm pela frente, "com sete jogos em apenas um mês", razão pela qual considerou excessivo que o selecionador tenha utilizado Danilo por 75’ contra a Arábia Saudita e durante 62’ com os Estados Unidos.

De resto, Marques criticou ainda a chamada de José Sá aos trabalhos de Portugal, quando nem sequer teve oportunidade de fazer a sua estreia com as quinas ao peito.

Autor: Rui Sousa